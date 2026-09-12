Muere hombre tras intoxicación; otro queda hospitalizado Ingresan dos por droga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre murió en Piedras Negras luego de sufrir una emergencia médica que inicialmente fue atribuida a un posible golpe de calor; sin embargo, posteriormente se estableció que había consumido sustancias tóxicas.

El fallecido fue identificado como Sergio N, de entre 40 y 50 años, quien se encontraba en la colonia Presidentes cuando comenzó a presentar complicaciones de salud.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 01, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, elementos de Protección Civil acudieron a la calle Portes Gil tras recibir el reporte de una persona que se encontraba convulsionando.

La valoración inicial apuntaba a un posible golpe de calor; sin embargo, al ser trasladado y recibir atención médica, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio que finalmente le provocó la muerte.

Rodríguez Ríos explicó que una prueba toxicológica practicada al paciente resultó positiva a enervantes, por lo que la intoxicación por estas sustancias quedó relacionada con el fallecimiento.

Detalles confirmados

En un hecho distinto, otro hombre ingresó al Hospital General de Piedras Negras tras presentar una intoxicación por sustancias tóxicas.

Según la información proporcionada por el médico tratante a los agentes de la Agencia de Investigación Criminal, existía la posibilidad de que la intoxicación estuviera relacionada con el consumo de metanfetamina.

A diferencia del primer caso, el paciente permanecía estable y continuaba bajo atención médica en el hospital.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía tomó conocimiento de ambos ingresos para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias de cada caso.