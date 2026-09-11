Entregan 120 ayudas funcionales a personas con discapacidad en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En el marco del Mes de la Discapacidad, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezó en Piedras Negras un Zumbatón por la Inclusión y entregó 120 ayudas funcionales a personas con discapacidad, entre sillas de ruedas y aparatos ortopédicos.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila señaló que el gobernador Manolo Jiménez ha pedido mantener cercanía con las personas con discapacidad y fortalecer los programas de atención en las distintas regiones del estado.

Ayudas funcionales entregadas

En el gimnasio de la Universidad Vizcaya de las Américas, Salinas Valdés entregó las 120 ayudas funcionales, con lo que suman más de 800 apoyos de este tipo distribuidos en diferentes regiones de Coahuila.

En el acto estuvieron presentes el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez; Latife Burciaga Neme, directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila; Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte; el diputado local Guillermo Ruiz Guerra; Franco González Treviño, coordinador de Mejora Coahuila en la Región Norte, así como presidentas honorarias de los Sistemas DIF municipales de la Región Norte.

Aguirre Vázquez reconoció el trabajo de Salinas Valdés al frente del DIF Coahuila para impulsar, dijo, "políticas públicas inclusivas para nuestra gente".

El secretario de Salud señaló que la entrega de estos apoyos permite ampliar las oportunidades de movilidad e independencia de las personas con discapacidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

"Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más incluyente, en la que todas las personas tengan acceso a las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente y participar de manera activa en su comunidad", afirmó.

Compromiso por la inclusión

Por su parte, el diputado local Guillermo Ruiz Guerra destacó la labor del DIF Coahuila en beneficio de la población y aseguró que desde el Congreso del Estado se respaldan este tipo de acciones.

En representación de las personas beneficiarias, Claudia María de los Ríos Ordóñez agradeció al gobernador Manolo Jiménez y a Salinas Valdés, así como a las dependencias involucradas, por la entrega de los aparatos funcionales, al señalar que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes los reciben.

Durante su gira por Piedras Negras, Salinas Valdés sostuvo que Coahuila debe avanzar hacia una sociedad más incluyente y con mayor sensibilidad ante las necesidades de las personas con discapacidad o alguna condición.

"Coahuila tiene que ser un estado incluyente y donde todos pongamos un granito de arena para ser más sensibles a las necesidades de las personas que tienen una discapacidad o condición", señaló.

Añadió que la suma de esfuerzos debe traducirse en mejores condiciones de vida y en la apertura de espacios laborales para este sector de la población.