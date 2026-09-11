Impulsan inclusión con Zumbatón para personas con discapacidad en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En el marco del Mes de la Discapacidad, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezó en Piedras Negras un Zumbatón por la Inclusión, como parte de las acciones encaminadas a promover la integración y participación de las personas con discapacidad.

La actividad se llevó a cabo en la Escuela de Bachilleres Luis Donaldo Colosio, de la Universidad Autónoma de Coahuila, con la participación de niñas, niños y jóvenes acompañados por sus padres, así como estudiantes del plantel.

"Septiembre es el mes donde conmemoramos la visibilización de la discapacidad y como Gobierno estamos muy comprometidos con este trabajo", expresó Salinas Valdés ante los asistentes.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila señaló que el gobernador Manolo Jiménez ha instruido mantener cercanía con las personas con discapacidad y fortalecer los programas de atención en las distintas regiones del estado.

"Nos ha pedido que estemos muy cercanos a ustedes, y estamos mejorando nuestros proyectos en todo el estado para poder atenderlos con mayor calidad", afirmó.

Salinas Valdés destacó que durante septiembre se han entregado 45 unidades UNEDIF en diferentes regiones de Coahuila, con el propósito de contribuir al traslado de personas que requieren movilizarse para realizar actividades de su vida diaria.

Al poner en marcha el Zumbatón, agradeció la presencia de las familias y las invitó a participar en la jornada de activación física.

"Gracias a las madres y padres de familia que están acompañándonos este día de activación, deseo que lo disfruten con sus hijos", manifestó.

Durante su gira por el municipio, Salinas Valdés sostuvo que Coahuila debe avanzar hacia una sociedad más incluyente y con mayor sensibilidad ante las necesidades de las personas con discapacidad o alguna condición.

"Coahuila tiene que ser un estado incluyente y donde todos pongamos un granito de arena para ser más sensibles a las necesidades de las personas que tienen una discapacidad o condición", señaló.

Añadió que la suma de esfuerzos debe traducirse en mejores condiciones de vida y en la apertura de espacios laborales para este sector de la población.

Asimismo, informó que próximamente entrará en operación el Centro Integral de Rehabilitación en San Juan de Sabinas, cuyo objetivo será brindar atención a habitantes de la Región Carbonífera.