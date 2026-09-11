Muere trabajador tras sufrir accidente durante labores eléctricas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un trabajador que participaba en labores eléctricas relacionadas con la construcción de la denominada Planta del Siglo XXI murió luego de resultar gravemente lesionado en un accidente registrado en el ejido Piedras Negras.

El empleado, identificado de manera preliminar como José y conocido entre sus compañeros como "El Conejo", fue trasladado de emergencia a un hospital particular de Piedras Negras tras sufrir el accidente mientras realizaba trabajos de instalación y reparación de cableado.

De acuerdo con la información disponible, José formaba parte del personal de una empresa constructora vinculada con las obras de la Planta del Siglo XXI. Al momento del incidente se encontraba realizando actividades relacionadas con instalaciones eléctricas y manejo de cableado.

Sus compañeros solicitaron apoyo tras percatarse de la gravedad de la situación y posteriormente se concretó su traslado para recibir atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el trabajador falleció debido a la gravedad de su condición.

Acciones de la autoridad

El deceso fue notificado a las autoridades investigadoras, que iniciaron las diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente y bajo qué condiciones se desarrollaban las labores en el sitio.

Entre las actuaciones se contempla recabar testimonios de las personas que presenciaron el hecho y revisar las condiciones de seguridad que prevalecían al momento del accidente, con el propósito de determinar las causas y deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse.

Detalles confirmados

Hasta ahora no se han informado oficialmente mayores detalles sobre las lesiones que provocaron el fallecimiento ni sobre la mecánica precisa del accidente.

El cuerpo será sometido a los procedimientos correspondientes, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.