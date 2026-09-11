Memo Ruiz busca reforzar la salud mental en escuelas de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con el objetivo de fortalecer la prevención del suicidio y mejorar la atención oportuna de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, el diputado local Memo Ruiz presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La propuesta, respaldada por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Alianza Coahuila, plantea dotar a las escuelas de mayores herramientas para identificar señales de riesgo y actuar de manera oportuna ante posibles casos.

La iniciativa de Memo Ruiz busca capacitar a docentes en prevención del suicidio.

Entre las modificaciones se contempla capacitar al personal de educación básica y media, preferentemente por profesionales de la psicología o especialistas en salud mental.

En los planteles que no cuenten con personal especializado, la iniciativa propone capacitar a docentes o directivos para que funjan como enlaces de prevención y canalización temprana, bajo la guía y supervisión de personal especializado de la Secretaría de Salud.

Escuelas de Coahuila recibirán herramientas para identificar señales de riesgo.

También plantea impulsar redes escolares de apoyo y contención para detectar situaciones de riesgo y canalizarlas a las instancias correspondientes, con el propósito de que los estudiantes reciban atención profesional.

"Una señal de riesgo detectada a tiempo puede hacer la diferencia. Queremos que nuestras escuelas cuenten con herramientas para prevenir, acompañar y canalizar oportunamente a quienes lo necesitan", señaló Ruiz.

El legislador sostuvo que la prevención requiere coordinación entre las instituciones educativas, las autoridades de salud y las familias, al considerar a las escuelas como espacios fundamentales para la protección y el desarrollo integral de los estudiantes.

La propuesta de reforma incluye la creación de redes de apoyo en planteles educativos.

La iniciativa contempla reformar la fracción I del artículo 8 y la fracción VI del artículo 8 Bis, así como adicionar una fracción VII al artículo 8 Bis de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La propuesta quedó a consideración del Congreso del Estado para su revisión y análisis y, en su caso, aprobación.