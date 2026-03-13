Hombre muere tras ser apuñalado durante riña en la colonia Los Espejos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca durante una riña registrada la noche del miércoles en la calle Granate, en la colonia Los Espejos de Piedras Negras. La víctima fue identificada como Emanuel Cuevas Infante, de 33 años, quien presuntamente salió de su domicilio para intentar separar a varias personas que se encontraban peleando.

Durante el altercado, el hombre fue agredido con un arma blanca y quedó gravemente lesionado. El joven fue trasladado al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría", donde minutos después perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Acciones de la autoridad

Tras los hechos, la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso y localizó en el lugar manchas de sangre que fueron integradas a las investigaciones. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color gris oscuro.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que se abrió una carpeta de investigación y se realizaron peritajes en el sitio, además de la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte. También se cuenta con testimonios de personas que presenciaron la riña y que señalan a quienes habrían participado en el ataque.