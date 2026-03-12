Investigación por muerte de adulto mayor en la colonia Tierra y Esperanza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un adulto mayor fue localizado sin vida la tarde de este miércoles dentro de una vivienda situada en la calle San Jacobo, en la colonia Tierra y Esperanza, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate en Piedras Negras.

El reporte fue recibido por paramédicos de Bomberos, quienes acudieron al lugar para brindar auxilio a un hombre de alrededor de 70 años que había sido reportado inconsciente. No obstante, al revisarlo confirmaron que ya había fallecido.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes en el sitio.

Las autoridades investigan la muerte de un adulto mayor en Piedras Negras, donde no se encontraron indicios de violencia.

Durante la inspección inicial, los peritos no localizaron indicios de violencia, por lo que el caso es investigado como un posible suicidio. De manera extraoficial se indicó que la víctima atravesaba por problemas emocionales relacionados con depresión.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley. Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar oficialmente las causas del fallecimiento y confirmar si se trató de un suicidio.