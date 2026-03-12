Rechaza cabildo renovar consejo de SIMAS y relevar a su gerente en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En una sesión de Cabildo marcada por señalamientos y confrontaciones entre regidores y el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González, el Ayuntamiento rechazó la propuesta para renovar el consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (SIMAS) y relevar de la gerencia a Lorenzo Menera.

Tras casi dos horas de discusión, el punto fue sometido a votación y obtuvo 9 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, lo que impidió que la propuesta alcanzara la mayoría necesaria para su aprobación.

Propuesta de nuevo gerente para SIMAS

Durante la sesión, el alcalde planteó como prospecto para asumir la gerencia del organismo a Alexis González, actual director de Ecología e Imagen Urbana del Gobierno Municipal, al considerar que cuenta con la experiencia suficiente para encabezar el sistema operador del agua.

En el debate, Rodríguez González reconoció públicamente que Menera no contaba con el perfil requerido cuando fue designado en el cargo y admitió que su nombramiento respondió a un compromiso político.

División en el Cabildo

El análisis del punto generó múltiples intervenciones de los regidores, quienes utilizaron la tribuna para fijar postura sobre la integración del nuevo consejo y el rumbo administrativo del organismo.

En varios momentos la discusión se tornó ríspida, evidenciando la división entre los integrantes del Cabildo respecto a los cambios propuestos en el SIMAS.

Al final, al no reunirse los votos suficientes para aprobar el punto, el organismo operador quedó sin nuevo consejo, por lo que el tema deberá retomarse en futuras sesiones del Cabildo.