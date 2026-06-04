Confirman muerte por infarto de hombre hallado sin vida en la colonia Hacienda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Los estudios forenses realizados por la Fiscalía General de Justicia establecieron que la muerte de un hombre localizado sin vida en la colonia Hacienda fue consecuencia de un infarto, descartándose cualquier hecho violento.

La víctima fue identificada como Víctor Jiménez Reyes, de 49 años de edad. Su cuerpo fue encontrado durante la tarde del martes en una vivienda, donde permanecía desde hacía varios días, razón por la cual presentaba un avanzado estado de descomposición.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que la necropsia permitió confirmar que el fallecimiento ocurrió por causas naturales y que no existían huellas de violencia ni lesiones externas en el cuerpo.

Detalles confirmados

Asimismo, precisó que una de las líneas consideradas al inicio de las investigaciones era la posibilidad de un suicidio; sin embargo, dicha hipótesis quedó completamente descartada tras los resultados obtenidos por los especialistas.

Acciones de la autoridad

Luego de concluir los procedimientos legales y periciales, el cuerpo fue reclamado y entregado a los familiares de la víctima. Con ello, las autoridades prevén dar por cerrada la investigación, al no encontrarse evidencia de algún delito relacionado con el fallecimiento.