Acepta Jacobo colapso de drenaje: Busca reelegirse como alcalde y posteriormente la gubernatura

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Mientras reconocía que la crisis del drenaje sanitario en Piedras Negras no tiene solución a corto plazo, el alcalde Jacobo Rodríguez confirmó este jueves sus aspiraciones para reelegirse y posteriormente buscar la gubernatura de Coahuila.

Durante su conferencia matutina, el edil aceptó que los problemas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) continuarán durante varios años e incluso trascenderán administraciones.

"Los problemas con el SIMAS van a seguir saliendo durante toda la administración, esta y la siguiente", declaró al abordar nuevamente el socavón reaparecido en la colonia Bravo y las fallas constantes en la red de aguas negras.

Rodríguez reconoció que el Municipio enfrenta una problemática estructural severa y aseguró que ni siquiera existe un censo total de la infraestructura colapsada. El deterioro de la red sanitaria ha provocado brotes de aguas negras y hundimientos en colonias como Lázaro Cárdenas, Periodistas, González y la Ruta Fiscal.

De acuerdo con el propio Plan Municipal de Desarrollo, alrededor de 500 kilómetros de tuberías presentan daños o colapsos parciales.

El tema del agua potable y drenaje fue uno de los principales ejes de campaña del alcalde, quien durante el proceso electoral responsabilizó a gobiernos anteriores por el deterioro del sistema y prometió atender de fondo la problemática.

Sin embargo, ahora sostuvo que la crisis se prolongará durante años y atribuyó parte de las dificultades a limitaciones presupuestales y diferencias políticas con el Gobierno estatal.

Más adelante, al ser cuestionado sobre su futuro político, Rodríguez respondió: "Claro que me quiero reelegir y algún día voy a levantar la mano para ser gobernador".

La declaración contrastó con el panorama expuesto previamente sobre los servicios básicos municipales, particularmente el drenaje y el suministro de agua potable, donde hasta ahora no existe un plazo concreto para resolver integralmente el problema sanitario.

En lugar de anunciar un programa definitivo o metas calendarizadas para abatir el colapso de la red, el alcalde centró parte de su discurso en confrontaciones políticas con el Gobierno del Estado y en sus aspiraciones electorales.