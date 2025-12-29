Hombre resulta lesionado por balín y es sometido a cirugía en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre terminó hospitalizado y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica luego de que un balín quedara incrustado en una de sus orejas, en un hecho ocurrido en esta ciudad fronteriza.

El lesionado fue identificado como Emilio Abraham Covarrubias, de 33 años, quien ingresó la mañana del domingo a una clínica privada ubicada en el sector centro, donde personal médico le detectó una herida en la oreja derecha provocada por un arma de balines, por lo que fue necesario llevarlo a quirófano para extraer el proyectil.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con la información recabada, el propio afectado señaló que el incidente ocurrió en un domicilio de la calle Valle Dorada, en la colonia Palmas Dos; sin embargo, no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Acciones de la autoridad

Al hospital acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila para tomar conocimiento de los hechos. Asimismo, exhortaron al lesionado a presentar la denuncia correspondiente, a fin de que se realicen las indagatorias y se deslinden responsabilidades.