Exhiben a empleado de SIMAS por conducta inapropiada en bares

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un trabajador del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) se colocó en el centro de la polémica luego de que en redes sociales circularan imágenes y videos en los que presuntamente hace uso indebido del nombre de la paramunicipal para exhibir excesos y conductas consideradas inapropiadas por ciudadanos.

Se trata de Víctor García Guajardo, empleado del organismo operador, quien aparece en una de las grabaciones más difundidas dentro de un bar de la ciudad portando una pancarta con la leyenda "SIMAS paga", mientras consume bebidas alcohólicas acompañado de varias personas, lo que generó críticas al proyectar que los gastos corrían a cargo del organismo.

De acuerdo con información que circula en redes sociales, García Guajardo fue asignado inicialmente al área de comunicación y difusión de boletines del SIMAS, aunque posteriormente habría sido reubicado tras no obtener los resultados esperados.

Acciones de la autoridad

La inconformidad ciudadana aumentó luego de que, en publicaciones compartidas desde sus propias cuentas, el trabajador se muestra presumiendo grandes cantidades de dinero en efectivo y realizando expresiones alusivas a posibles cortes del suministro de agua potable, mensajes que usuarios calificaron como amenazas y abuso de su posición.

El caso tomó mayor relevancia al darse a conocer que el empleado es hijo de la regidora en funciones Marisol Guajardo y del exregidor Víctor García, este último quien enfrentó recientemente un proceso judicial por un caso de carácter sexual.

Detalles confirmados

Los señalamientos contra García Guajardo se suman a otras críticas y anomalías que en el último año han sido dirigidas contra funcionarios y consejeros del SIMAS, en un contexto en el que la gestión del gerente del organismo, Lorenzo Menera, ha sido cuestionada por usuarios y la opinión pública.