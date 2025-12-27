Mujer es hospitalizada tras ingerir medicamento en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer fue hospitalizada de emergencia durante la madrugada de este sábado, luego de presentar una situación de riesgo para su salud en su domicilio, ubicado en la colonia Villas del Carmen.

La hospitalización de Angélica

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Mar Egeo, donde familiares detectaron lo sucedido y actuaron de inmediato, trasladándola por sus propios medios al Hospital General Salvador Chavarría, lo que permitió que recibiera atención médica oportuna. De acuerdo con el reporte médico, su estado de salud fue estabilizado.

Acciones de la autoridad

La paciente fue identificada como Angélica, quien presuntamente atravesaba una crisis emocional relacionada con problemas familiares. Tras su ingreso, personal del nosocomio activó los protocolos correspondientes y dio aviso a las autoridades.

Detalles confirmados

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias de rigor, sin que se reportaran indicios de la comisión de algún delito.

Autoridades reiteraron la importancia de la atención inmediata, el acompañamiento familiar y la búsqueda de apoyo profesional ante situaciones de crisis emocional, a fin de prevenir riesgos mayores.