Riña en bar Primer Piso deja dos jóvenes lesionados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una riña se registró al interior de un bar ubicado sobre el Libramiento Pérez Treviño, donde varios sujetos se vieron involucrados en una pelea que dejó como saldo a dos jóvenes con lesiones visibles en el rostro.

De acuerdo con el reporte, el altercado inició con una discusión verbal que rápidamente escaló a los golpes, generando momentos de tensión entre los asistentes al centro nocturno.

Personal de seguridad del establecimiento, que nuevamente se vio rebasado por la situación, dio aviso inmediato a las autoridades, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y valorar el estado de salud de los involucrados.

Cabe recordar que en las mesas de seguridad se ha establecido que, ante cualquier incidente en centros de diversión nocturna, los encargados deben notificar de manera inmediata a las corporaciones de seguridad. Si al arribar las autoridades se determina que la situación no es de gravedad, se permite que el negocio continúe operando.

En caso contrario, cuando no se da aviso oportuno y las autoridades acuden por cuenta propia, el inmueble es clausurado. Por esta razón, en este hecho no se procedió a la clausura del bar.