Policía Municipal quita y reinstala lonas de desaparecidos en el bulevar República

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Lonas con fotografías de personas desaparecidas, colocadas por colectivos de búsqueda en el bulevar República —renombrado por ellos como la Avenida de las y los Desaparecidos—, fueron retiradas durante la madrugada por elementos de Seguridad Pública Municipal, pese a que contaban con autorización del Ayuntamiento.

Yolanda Vargas González, presidenta de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN), explicó que la actividad se llevó a cabo la tarde del día anterior como un acto de visibilización en muros representativos de distintos estados ubicados a lo largo de esa vialidad.

"En la madrugada, según testigos anónimos, fueron retiradas las lonas y por la mañana nos dimos cuenta de que ya no estaban. Después supimos que fueron elementos de Seguridad Pública Municipal", señaló.

La activista indicó que el colectivo había solicitado y obtenido permiso del presidente municipal para instalar las mantas, por lo que consideró que el retiro obedeció a una falta de comunicación interna.

"Creemos que el director de Seguridad Pública no estaba enterado de la autorización y por eso se dio la orden de quitarlas", explicó.

Tras el reclamo del colectivo, la instrucción fue revertida y los agentes municipales acudieron nuevamente para reinstalar las lonas. "Quiero pensar que fue un malentendido. Ya se dio la orden para colocarlas otra vez", agregó Vargas González.

La presidenta de FAMUN descartó llevar el hecho ante alguna instancia legal y subrayó que la prioridad del colectivo es que se repare la situación. "Lo único que buscamos es visibilizar a nuestros desaparecidos; si alguien los reconoce o sabe algo, que nos lo haga saber", afirmó.

De acuerdo con el permiso otorgado, las lonas permanecerán instaladas únicamente durante el fin de semana.