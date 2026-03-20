Fiscalía investiga ataque con machete pese a negativa de víctima a denunciar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General de Justicia iniciaron una investigación tras el ingreso de un hombre lesionado por arma blanca a un hospital de la localidad, luego de ser atacado con un machete en la colonia Lázaro Cárdenas.

Según informó el delegado de la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la víctima sufrió heridas en la cabeza y en un brazo, siendo atendida oportunamente por personal médico y reportándose fuera de peligro.

A pesar de los hechos, el afectado decidió no presentar denuncia ni aportar información que permita identificar a su agresor, lo que no impidió que la autoridad iniciara una carpeta de investigación.

El funcionario explicó que este tipo de delitos se persiguen de oficio, por lo que la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y ubicar al responsable.

Asimismo, reiteró el compromiso del fiscal general, Federico Fernández Montañez, de actuar con firmeza ante hechos que atenten contra la integridad de las personas y la seguridad en la región.