Desmienten ciudadanos versión de Alcalde sobre patrulla "no robada"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Ciudadanos desmintieron la versión del alcalde, quien aseguró en redes sociales que era falso el señalamiento sobre el robo de una patrulla de la Policía Preventiva Municipal.

A través de la misma publicación, usuarios respondieron al edil afirmando que sí presenciaron los hechos e incluso aseguraron haber visto a un civil conduciendo la unidad oficial, lo que generó cuestionamientos sobre lo ocurrido.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales, donde varios comentarios coincidieron en que, independientemente de la versión oficial, la situación evidenció irregularidades en el manejo de las unidades policiacas.

Si bien horas más tarde se confirmó que la patrulla número 2560 fue localizada, el incidente no fue considerado formalmente como un robo; sin embargo, dejó al descubierto posibles fallas en los protocolos y en la capacitación de los elementos de seguridad.

Críticas a la información oficial

El hecho generó críticas entre la ciudadanía, que cuestionó la rapidez y claridad de la información oficial, así como las condiciones en las que una unidad pudo ser utilizada por una persona ajena a la corporación.