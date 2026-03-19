Detienen a "El Pepe Chispas" por robo con violencia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a José Luis N, alias "El Pepe Chispas", mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de robo con violencia en un inmueble destinado a casa habitación.

El mandamiento judicial fue tramitado a partir de la solicitud realizada por el Ministerio Público, misma que fue autorizada por un juez tras la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La captura se llevó a cabo el día de ayer en la colonia Francisco I. Madero de esta localidad, donde el imputado fue ubicado por los agentes investigadores.

Detalles de la detención

De acuerdo con la autoridad, será este día cuando se lleve a cabo la audiencia inicial, en la cual se formulará la imputación en su contra.

Conflictos vecinales

Asimismo, se informó que el detenido ya generaba problemas con vecinos del sector, quienes lo identificaban por su conducta conflictiva.