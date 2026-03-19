ESCÁNDALO en Piedras Negras: detenido escapa en patrulla y señalan encubrimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El robo de una patrulla por parte de un detenido ha provocado no solo un operativo de búsqueda, sino también cuestionamientos hacia autoridades municipales por un presunto intento de encubrimiento.

El incidente ocurrió cuando policías municipales atendían un reporte de violencia familiar en la colonia Central y lograron la detención de un hombre, quien posteriormente escapó al apoderarse de la unidad oficial.

Acciones de la autoridad

Aunque se desplegó una movilización para ubicar la patrulla, esta fue encontrada horas más tarde en la colonia Argentinas, sin resultados en la recaptura del implicado.

Pese a la magnitud del hecho, trascendió que no se notificó a la Fiscalía ni se generó un reporte en el sistema C4, lo que dejó fuera del conocimiento a autoridades estatales y limitó la coordinación institucional.

Críticas y exigencias de transparencia

La falta de información oficial contrasta con los reportes difundidos por ciudadanos, lo que ha generado sospechas de que el caso habría sido minimizado o incluso ocultado por la autoridad municipal, incrementando la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.