Trabajadores de Obras Públicas se manifiestan en banco de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Trabajadores del sindicato de Obras Públicas del Municipio se manifestaron en el estacionamiento de una plaza comercial, a las afueras de una sucursal bancaria, para exigir el pago de 7.6 millones de pesos correspondientes a seis meses de salarios caídos, ordenado por el Tribunal de Conciliación de Saltillo.

¿Qué demandan los trabajadores del sindicato?

Integrantes de la Federación de Trabajadores Regional, provenientes de Nueva Rosita, Múzquiz y Piedras Negras, informaron que el recurso ya se encuentra asegurado mediante embargo, por lo que únicamente esperan la liberación de los cheques por parte de la institución bancaria.

Explicaron que el monto corresponde a una garantía de subsistencia, figura legal similar a una pensión alimenticia, derivada del litigio que mantienen contra el Ayuntamiento tras su despido.

"Estamos en espera de que se haga el pago; el dinero ya está trabado, ya está embargado y sólo falta que se concrete la entrega", indicaron durante la manifestación.

¿Qué sucederá si no se resuelve el amparo?

Advirtieron que, en caso de que el amparo promovido por el Municipio no se resuelva antes de que concluya marzo, solicitarán nuevamente la ampliación de esta garantía por otros 7.6 millones de pesos, al vencer el periodo cubierto.

El conflicto se originó en abril de 2025, cuando la administración municipal intentó disolver de manera unilateral el sindicato de Obras Públicas, lo que derivó en la separación de cerca de 84 trabajadores.

Como resultado del proceso legal, el Tribunal ordenó no sólo el pago de salarios caídos, sino también la reinstalación de los empleados, lo que podría representar un impacto económico mayor para el Ayuntamiento.

De acuerdo con los trabajadores, el escenario jurídico apunta a que la resolución final favorezca su reinstalación, situación que ya ha sido notificada a las autoridades municipales.

¿Cuál es la situación actual del conflicto?

Mientras tanto, los inconformes permanecen a la expectativa de que se concrete el pago en los próximos días, luego de las gestiones realizadas entre el banco, el tribunal y las áreas jurídicas correspondientes.