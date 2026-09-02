Identificadas mujeres que abandonaron camioneta tras chocar contra un Charger en la colonia Cumbres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Abandonada y con daños quedó una camioneta Dodge RAM amarilla luego de impactar contra un Dodge Charger que se encontraba estacionado durante la madrugada del fin de semana, en calles de la colonia Cumbres, donde las dos mujeres que viajaban en la unidad se retiraron caminando del lugar.

El percance ocurrió en el cruce de Nogal y Juan de la Barrera. De acuerdo con las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, segundos antes de la colisión, una pareja que transitaba por el sector con una carriola se encontraba cerca de la trayectoria de la pickup; sin embargo, ninguno resultó lesionado.

Tras el impacto, las ocupantes descendieron de la camioneta y se alejaron a pie, mientras la unidad permaneció en el sitio. El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, luego de que el propietario del Dodge Charger presentó la querella correspondiente por los daños ocasionados.

Las grabaciones de seguridad y otras diligencias permitieron a la autoridad establecer preliminarmente la identidad de las dos jóvenes que presuntamente viajaban en la pickup, informó Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos.

Ambas serán citadas para comparecer ante el Ministerio Público y proporcionar su versión de los hechos. Una de ellas es señalada de manera preliminar como la posible conductora; sin embargo, esa condición aún deberá ser acreditada mediante las declaraciones, las imágenes y los demás elementos incorporados a la investigación.

Para fortalecer la carpeta, la Fiscalía solicitó a Seguridad Pública Municipal el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente al accidente. La petición se realizó debido a que, inicialmente, la camioneta asegurada en el lugar no había sido puesta a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.

La autoridad ministerial señaló que existen líneas de investigación para esclarecer el accidente y determinar quién se encontraba al volante al momento del impacto.

A partir de las diligencias, se establecerá, en su caso, la responsabilidad que pudiera derivarse por los daños ocasionados.