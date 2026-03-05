Golpean con bate a hombre que reclamaba su bicicleta en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Un hombre de 43 años fue hospitalizado luego de ser golpeado con un bate de béisbol por varias personas cuando acudió a reclamar una bicicleta que, según indicó, era de su propiedad.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Primero de Mayo, en la colonia Lázaro Cárdenas, hasta donde acudió Gonzalo Antonio Maldonado para recuperar el objeto.

El ataque ocurrió cuando Gonzalo Maldonado reclamó una bicicleta en la colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los informes, en el lugar fue confrontado por tres sujetos identificados como Marco, "La Osa" y otro individuo, quienes presuntamente lo agredieron con un bate, causándole lesiones en la cabeza y una fractura en el brazo.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde permanece bajo atención médica.

Tres sujetos, conocidos por la víctima, lo agredieron causando lesiones en la cabeza y un brazo.

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en el sector con el objetivo de ubicar a los presuntos agresores; sin embargo, hasta el momento no se han registrado detenciones.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que las autoridades ya tomaron conocimiento del caso.

Las autoridades han iniciado un operativo para localizar a los agresores tras el incidente.

Indicó que el afectado señaló que los agresores eran conocidos suyos y que el ataque ocurrió luego de reclamar la entrega de la bicicleta.

El funcionario agregó que se espera la denuncia formal por parte del lesionado para integrar la carpeta de investigación correspondiente y continuar con las indagatorias para ubicar a los responsables.