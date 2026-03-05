River Plate se impone en penales ante Deportivo Guerra en la Liga Premier de Veteranos

Piedras Negras, Coah.– El River Plate terminó imponiéndose en tanda de penales por 5-3 (6-4 global) al Deportivo Guerra, en acciones de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Premier de Futbol de Veteranos.

El encuentro, disputado en los campos Pedregal, concluyó 1-1 en el tiempo reglamentario, por lo que fue necesario definir desde los once pasos.

Gerardo Aguilar adelantó a River Plate durante el tiempo regular, mientras que Jorge Carlos Guerra marcó por Deportivo Guerra para emparejar el marcador.

Desde el manchón penal, River Plate mostró mayor efectividad y selló la victoria 5-3, resultado que le permitió quedarse con el punto extra y sumar así sus dos primeras unidades del torneo.

¿Cómo ocurrió el partido entre River Plate y Deportivo Guerra?

El partido se desarrolló en un ambiente competitivo, donde ambos equipos lucharon por obtener la victoria. River Plate comenzó con fuerza, logrando abrir el marcador gracias a Gerardo Aguilar, quien anotó el primer gol del encuentro. Sin embargo, Deportivo Guerra no se quedó atrás y logró igualar el marcador con un gol de Jorge Carlos Guerra.

Detalles de la tanda de penales

La definición del partido se llevó a cabo en una emocionante tanda de penales, donde River Plate mostró una notable efectividad. Con un resultado de 5-3 en los penales, el equipo se aseguró no solo la victoria, sino también un punto extra que es crucial para su desempeño en el torneo.

Impacto en la clasificación del torneo

Con esta victoria, River Plate suma sus dos primeras unidades en el Torneo Apertura 2026, lo que podría ser un impulso significativo para su desempeño en las próximas jornadas. La competencia en la Liga Premier de Futbol de Veteranos se intensifica, y cada punto cuenta para los equipos en busca de la victoria.