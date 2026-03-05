Frena ausencia de Jacobo sesión para remover consejeros de SIMAS

Piedras Negras, Coah.– La sesión extraordinaria de Cabildo programada para este miércoles 4 de marzo, en la que se abordaría la posible destitución de integrantes del Consejo de Administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, no se llevará a cabo al no formalizarse la convocatoria correspondiente.

En conferencia matutina, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que, debido a la ausencia del alcalde Jacobo Rodríguez, no se había emitido el citatorio oficial.

Recordó que, conforme al Código Municipal, este tipo de sesiones debe convocarse con al menos 24 horas de anticipación y corresponde al presidente municipal realizar la convocatoria o, en su caso, a las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo.

Las sesiones extraordinarias, precisó, están diseñadas para tratar un solo asunto en específico. En este caso, se pretendía someter a votación la modificación en la integración del Consejo de Administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, pero no se reunieron las condiciones necesarias, entre ellas la mayoría requerida para su aprobación.

El funcionario indicó que en las próximas horas podría definirse una nueva fecha para la sesión, siempre y cuando se cumplan los requisitos reglamentarios establecidos para su convocatoria.