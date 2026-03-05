Vinculan a proceso a dos personas detenidas en cateo en la colonia Nueva Imagen

Piedras Negras, Coahuila.– Dos personas, un hombre y una mujer, fueron vinculadas a proceso tras haber sido detenidas durante un cateo realizado en la colonia Nueva Imagen de esta ciudad.

La detención se llevó a cabo como resultado de las investigaciones y acciones coordinadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal y el Ministerio Público.

Acciones de la autoridad

Durante la audiencia celebrada este martes se realizó la formulación de imputación y el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro.

Detalles confirmados

Posteriormente, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, misma que fue analizada y concedida por el juez de control bajo una serie de condiciones establecidas por el tribunal y con seguimiento por parte de la Unidad de Medidas Cautelares.

La suspensión condicional fue otorgada por un plazo de dos meses.

Así lo informó el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, quien señaló que durante este periodo se dará vigilancia al cumplimiento de las medidas impuestas.