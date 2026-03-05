"Mercadito Mejora en tu colonia" llega a la colonia Central con apoyos para las familias

Piedras Negras, Coah.– El programa "Mercadito Mejora en tu colonia" se instaló en la colonia Central, donde decenas de familias pudieron adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles, como parte de las acciones para fortalecer la economía de los hogares.

Acciones de la autoridad

La jornada fue encabezada por la subsecretaria de Gobierno en la región Norte, Sonia Villarreal Pérez, quien destacó que mantener la cercanía con la ciudadanía es una encomienda del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por su parte, el delegado de Mejora en Piedras Negras, Marco Antonio Saldaña Infante, explicó que uno de los principales objetivos de la actual administración estatal es ofrecer servicios de calidad a la población.

Indicó que, además del mercadito itinerante, cada miércoles se habilitará un punto fijo para que las familias que no puedan acudir el día de la jornada tengan la oportunidad de adquirir productos específicos.

Impacto en la comunidad

El diputado local Guillermo Ruiz Guerra resaltó que la suma de esfuerzos ha permitido consolidar estos programas y llevar beneficios directos a la ciudadanía.

Ruiz Guerra subrayó que en Coahuila prevalece la seguridad y añadió que la estrategia estatal, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez, impulsa un amplio esquema de apoyos y servicios para las y los coahuilenses.

Durante la actividad también se instaló un módulo de vacunación contra el sarampión, se ofreció servicio gratuito de corte de cabello y se pusieron a disposición minisplits a precio accesible, en preparación para la temporada primavera-verano.

En el evento estuvieron presentes Franco González Treviño, coordinador de Mejora en la región Norte; los coordinadores de zona Rolando Treviño y Adrián de Anda; el notario público Nicanor Moyeda, así como representantes de distintas dependencias del Gobierno del Estado.