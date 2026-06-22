Golpean y asaltan a hombre cuando caminaba hacia su casa en Valle Oriente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 31 años terminó hospitalizado luego de ser presuntamente asaltado por tres individuos que lo interceptaron mientras caminaba rumbo a su domicilio en la colonia Valle Oriente.

La víctima, identificada como Juan Carlos Martínez, relató que transitaba por el bulevar Centenario cuando fue rodeado por tres sujetos. Según su declaración, uno de ellos lo atacó con una pala, golpeándolo en la cabeza hasta hacerlo perder el conocimiento.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con el testimonio del afectado, durante el tiempo que permaneció inconsciente, los agresores aprovecharon para apoderarse de una mochila que contenía aproximadamente 350 pesos en efectivo, además de diversas herramientas.

Tras el reporte de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde fue reportado fuera de peligro y bajo observación médica.

Detalles del ataque y la investigación

El lesionado informó a las autoridades que logró identificar a uno de los presuntos responsables únicamente por el apodo de "El Flaco", dato que podría ser integrado a las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas por la agresión.

Las autoridades recomendaron al afectado presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se busque identificar y localizar a los responsables.