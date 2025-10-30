Hombre se desvanece en el techo de su vivienda en la colonia Morelos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una gran movilización de unidades de emergencia se registró en la colonia Morelos de Piedras Negras, luego de que vecinos reportaran a un hombre inconsciente sobre el techo de una vivienda.

El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando el afectado realizaba tareas de limpieza y perdió el conocimiento de manera repentina. Ante la situación, los residentes del sector llamaron al 911 solicitando ayuda inmediata.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila respondieron al llamado, efectuando maniobras con escaleras para bajar al hombre y trasladarlo al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS.

El individuo fue identificado como Juan José Muñiz, de 49 años, quien, de acuerdo con familiares, padece diabetes e hipertensión, condiciones que presuntamente le provocaron una embolia.

Personal médico informó que el paciente se encuentra fuera de peligro, mientras que las autoridades solo realizaron el registro correspondiente, descartando cualquier hecho delictivo.