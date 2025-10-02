Localizan a hombre sin vida en la colonia Acoros de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Autoridades estatales confirmaron el fallecimiento de un hombre al interior de una vivienda ubicada en la colonia Acoros, en Piedras Negras, la noche del miércoles.

La persona fue identificada como Jaime Catalino Malagón Lara, de 57 años, quien residía en un cuarto prestado por una mujer. Al notar que no respondía, ella llamó al número de emergencias.

Al lugar acudieron paramédicos del Departamento de Bomberos y elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Versiones indican que, horas antes, ya se había solicitado apoyo de una ambulancia en el mismo domicilio, debido a que el ahora fallecido se encontraba inconsciente, aparentemente a consecuencia del consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, se habría negado a ser atendido por los paramédicos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de su muerte.