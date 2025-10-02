Persecución policial termina en choque y fuga en colonia Presidentes 4 de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – La noche del miércoles se registró una intensa movilización policiaca en la colonia Presidentes 4, luego de que un conductor se negara a detener su marcha durante una revisión por parte de la Policía Estatal.

El incidente comenzó cuando un automóvil Ford Focus color guindo circulaba sobre el bulevar Fausto Z. Martínez. Al recibir la orden de alto por parte de los agentes, el conductor decidió escapar, lo que desató una persecución que involucró varias patrullas.

La huida terminó cuando el vehículo en fuga chocó contra un automóvil Chevrolet Malibú que se encontraba estacionado sobre la calle Ramón Purón.

Tras el impacto, el conductor descendió rápidamente y logró darse a la fuga, mientras que su acompañante fue dejado en el lugar y posteriormente asegurado por los elementos estatales.

Vecinos de la zona reportaron de manera extraoficial que durante la persecución se habrían escuchado disparos, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes.