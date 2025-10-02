Agradecen familiares reaprehensión de joven acusado de homicidio en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Un joven identificado como Sergio "N", de 23 años, fue reaprehendido en Piedras Negras por la Policía Estatal de Coahuila, tras incumplir un acuerdo de indemnización y ser acusado de amenazas contra la familia de una víctima.

Los hechos se originaron el 25 de marzo de 2023, cuando Luisa Esther Vielma falleció en un accidente vehicular provocado por un conductor presuntamente alcoholizado y a exceso de velocidad. Sergio "N" fue procesado por homicidio culposo y lesiones, siendo sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión.

Durante el cumplimiento de su condena, solicitó un beneficio que le permitió salir con brazalete electrónico, luego de comprometerse a pagar un millón 700 mil pesos como indemnización a la familia de la joven fallecida. Sin embargo, incumplió con el pago y, de acuerdo con reportes oficiales, habría amenazado a los deudos, motivo por el cual se giró una nueva orden de aprehensión.

La detención fue realizada por la Policía Estatal bajo la coordinación del comandante regional Jordan Espino, con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, para posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y reingresarlo al penal de Piedras Negras.

Al conocer la noticia, los familiares de Luisa Esther Vielma expresaron en redes sociales un mensaje de agradecimiento:

"Hoy finalmente fue detenido el responsable de la muerte de mi hermana. Este hecho nos devuelve un poco de paz y nos da esperanza en que la justicia sí llega, aunque tarde. A nombre de mi familia, gracias por escuchar nuestro clamor y responder con acciones firmes", señalaron.

En el mismo mensaje reconocieron a fiscales, mandos policiales y abogados que participaron en el proceso:

"Quiero reconocer el trabajo del fiscal Federico Fernández Montañez, del fiscal ministerial Javier Rangel Ramírez, así como del comandante regional de las Fuerzas Estatales Jordan Espino Guzmán, y del delegado de la Fiscalía Rigoberto Rodríguez Ríos, quienes con su esfuerzo y compromiso lograron que esta detención fuera posible. También quiero agradecer profundamente a mis abogados, Mario García Aguilar, Juan Carlos Salazar García y Juan Antonio Zavala Iruegas".

Finalmente, la familia resaltó el apoyo de la ciudadanía:

"Muchas gracias a toda la gente que me ayudó a compartir y que me compartieron información. Dios los bendiga a todos".