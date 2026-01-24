Despido masivo en Utility Trailers sacude a Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La inestabilidad laboral volvió a sacudir a la región este viernes por la mañana, luego de que la empresa Utility Trailers de México confirmara el despido de casi 200 trabajadores de su planta ubicada en la colonia Bravo, en Piedras Negras.

Aunque en redes sociales trascendió inicialmente que la cifra alcanzaba los 350 empleados, personal de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado confirmó que fueron 190 las personas que perdieron su empleo, en su mayoría habitantes de la región de los Cinco Manantiales.

Utility Trailers de México, dedicada a la manufactura de cajas de camión refrigeradas y secas, opera en la ciudad desde 2017. Si bien en meses anteriores se habían registrado recortes menores, en esta ocasión el ajuste incluyó el cierre de líneas completas de producción, lo que representa uno de los golpes más severos a su plantilla desde su llegada a la frontera.

Impacto en la comunidad

Este despido masivo se convierte en el primero de 2026 en Piedras Negras y se suma a los ajustes laborales registrados el año pasado en empresas como Rassini y Fujikura, reflejando una persistente inestabilidad en el sector industrial de México, particularmente en las zonas fronterizas.

Trabajadores afectados señalaron que la notificación se dio de manera repentina, generando incertidumbre entre decenas de familias que dependen directamente de estos ingresos. La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde comenzaron a circular testimonios de empleados y llamados a la intervención de las autoridades laborales.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las causas del recorte, mientras que autoridades estatales indicaron que se dará seguimiento al caso para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, como el pago de liquidaciones conforme a la ley.

El nuevo ajuste laboral reaviva la preocupación en el sector productivo local, donde empresarios, sindicatos y autoridades enfrentan el reto de contener el impacto social y económico de los despidos, así como de generar nuevas oportunidades de empleo en una región históricamente dependiente de la industria manufacturera.