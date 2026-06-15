Lo hiere con una pala tras reclamar bocina robada en Acoros

Piedras Negras, Coahuila.- Un hombre de 46 años resultó lesionado luego de ser agredido durante una riña registrada en la colonia Acoros, donde recibió un golpe en la cabeza presuntamente con una pala.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Linaria, donde Leonardo Javier convivía con familiares mientras consumían bebidas alcohólicas. De acuerdo con el reporte, en ese momento pasó un grupo de aproximadamente seis hombres, a quienes la víctima les reclamó por una bocina que, según afirmó, le había sido robada semanas atrás.

Tras el reclamo, Leonardo Javier siguió al grupo hasta una esquina cercana, donde presuntamente fue golpeado por varios de los sujetos.

Durante la agresión, uno de los participantes, identificado únicamente con el apodo de "Cara Cortada", presuntamente lo atacó con una pala, provocándole una herida en la cabeza.

El incidente ocurrió en un domicilio de la calle Linaria, donde Leonardo Javier estaba con familiares.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 11 del IMSS, donde fue atendido por una lesión de aproximadamente siete centímetros en la región frontal derecha.

Leonardo Javier fue agredido por un grupo de seis hombres tras reclamar el robo de una bocina.

El estado de salud del lesionado fue reportado como estable y permaneció bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Paramédicos trasladaron a Leonardo Javier a la Clínica 11 del IMSS, donde su estado es estable.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.