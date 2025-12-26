Nochebuena deja bajas ventas en el Mercado Zaragoza de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– La esperada derrama económica de Nochebuena no llegó al Mercado Zaragoza. Locatarios de distintos giros, desde regalos y artículos de temporada hasta comida, registraron ventas mínimas, afectadas principalmente por la ausencia de turismo proveniente de Estados Unidos, aseguró Héctor Portillo, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Zaragoza.

De acuerdo con el dirigente, clientes habituales han llamado para preguntar por mercancía, pero reconocen que no cruzan por temor a revisiones migratorias, aun cuando cuentan con documentos en regla.

El resultado fue un incremento mínimo en las ventas, calculado en apenas un 10 % repartido entre decenas de comerciantes, cifra insuficiente para cubrir costos. La baja fue generalizada en todos los rubros: regalos, remedios, paleterías, venta de botas y artículos de piel, así como restaurantes. Ante este panorama, varios negocios optaron por no abrir para evitar el pago de personal.

¿Qué declaró Héctor Portillo sobre la situación?

Portillo aclaró que el mercado no enfrenta problemas de seguridad y que existe vigilancia con policías a pie; sin embargo, insistió en que el factor determinante fue la falta de visitantes.

Expectativas para el cierre de año

De cara al cierre de año y al arranque de 2026, los locatarios apuestan por ajustar precios para incentivar el consumo del poco turismo que llega a la ciudad y atraer a clientes locales. "Estamos bajando precios en todos los giros para que la gente compare y se anime a comprar", explicó.

Las expectativas se concentran ahora en Año Nuevo y Día de Reyes, con la esperanza de que quienes visiten a familiares desde Estados Unidos también recorran el Mercado Zaragoza y reactiven la actividad comercial.