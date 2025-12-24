Alertan por riesgos de pirotecnia en menores durante temporada decembrina

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante el incremento en la venta y adquisición de pirotecnia durante la temporada decembrina, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 reiteraron el llamado a la población para evitar su uso, especialmente en menores de edad, debido a los altos riesgos que representa para la salud y la integridad física.

El doctor Antonio Pulido Jáquez, coordinador del programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, señaló que se ha detectado una mayor oferta de pirotecnia en la región, por lo que es indispensable recordar a los padres de familia que no es recomendable que los niños jueguen con estos artefactos, aun cuando se trate de productos que solo emiten chispas.

"Es muy peligrosa, puede ocasionar quemaduras en manos, brazos, cara y ojos, y dejar secuelas permanentes", advirtió.

El especialista alertó sobre la falsa confianza que algunos adultos tienen al permitir que un hermano mayor supervise a los niños durante el uso de pirotecnia, práctica que también debe evitarse. "La pirotecnia no está permitida para ninguna persona que no esté capacitada para utilizarla; así debería ser", subrayó.

Pulido Jáquez recordó que en México la pirotecnia no se encuentra debidamente regulada, por lo que gran parte de los productos se elaboran de manera casera y se comercializan de forma ilegal, lo que incrementa el riesgo de accidentes tanto en menores como en adultos.

Indicó que incluso objetos aparentemente inofensivos, como velas de cumpleaños o bengalas, pueden provocar daños graves. "Pueden causar quemaduras en manos y cara, lesiones en los ojos y dejar secuelas de por vida, o incluso ser el inicio de un accidente mayor", señaló.

Además, destacó que la pirotecnia es una de las principales causas de incendios en casas habitación durante estas fechas, ya que puede prender fuego a colchones, sillones, cortinas y otros materiales inflamables.

Finalmente, el funcionario insistió en la importancia de la prevención y la supervisión responsable para evitar tragedias durante las celebraciones decembrinas.