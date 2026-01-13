Vinculan a proceso a acusado de robo en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre identificado como Hervey Armin N fue vinculado a proceso y permanece recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, tras ser señalado como presunto responsable de un robo con violencia perpetrado en un establecimiento comercial dedicado a la venta de nieves, en la colonia Villas del Carmen.

De acuerdo con el delegado regional de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, los hechos fueron denunciados oportunamente, lo que permitió a la Agencia de Investigación Criminal esclarecer el caso. Durante las indagatorias se estableció que el sujeto habría ingresado al inmueble comercial y sustraído dinero en efectivo, utilizando un arma para intimidar a la víctima.

Acciones de la autoridad

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue otorgada por la autoridad judicial y cumplimentada en contra del señalado. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el juez determinó su vinculación a proceso por el delito de robo calificado, al haberse cometido mediante el uso de un arma como medio de intimidación.

Detalles confirmados

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la carpeta de investigación, tiempo durante el cual el imputado permanecerá internado en el penal local. El funcionario indicó que, por el momento, no existen elementos que lo relacionen con otros robos, aunque las investigaciones continúan para esclarecer si participó en más atracos.