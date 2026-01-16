Aumentará Jacobo tarifa de transporte pese a deficiencias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la conferencia matutina de este jueves 15 de enero, el alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que, aunque aún no se ha sostenido un diálogo formal con los concesionarios, existe la posibilidad de plantear un incremento en la tarifa del transporte público, pese a las deficiencias que actualmente presenta el servicio en distintas rutas de la ciudad.

El edil señaló que, en el caso de las rutas colectivas, el tema no ha sido abordado directamente; sin embargo, argumentó que la inflación anual, estimada entre el 4 y el 5 por ciento, podría justificar ajustes periódicos en las tarifas.

Tarifas máximas para taxis en Piedras Negras

En lo que respecta al servicio de taxis, Rodríguez informó que se encuentran en negociaciones para establecer una tarifa máxima de hasta 90 pesos, lo que representa un incremento respecto a lo declarado por el propio alcalde el pasado 9 de diciembre, cuando aseguró que el cobro máximo permitido era de 80 pesos.

Este cambio de postura ocurre a poco más de un mes de aquella declaración y ha generado cuestionamientos, dado el estado actual del servicio de transporte en la ciudad.

Deficiencias en el transporte urbano

Por su parte, el director de Transporte municipal, Homero Castro Vela, reconoció deficiencias en la operación del transporte urbano, particularmente en la ruta 7, que presta servicio a colonias como Praderas y el ejido Piedras Negras.

Admitió que actualmente existe un déficit de unidades, lo que ha provocado recorridos irregulares y constantes quejas por parte de los usuarios. Explicó que, aunque el servicio debe operar de 5:30 de la mañana a 9:45 de la noche conforme al reglamento, la falta de camiones y la reorganización de rutas han derivado en que algunos operadores suspendan el servicio antes de concluir el horario.