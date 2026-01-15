Confirman pocos casos de influenza en la región durante invierno 2025–2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En las últimas semanas se han confirmado únicamente cuatro casos de influenza en la región, correspondientes al periodo de diciembre de 2025 a lo que va de enero de 2026, informó Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras.

Vigilancia de enfermedades respiratorias

El especialista recordó que la vigilancia de las enfermedades respiratorias se realiza a través del Sistema Centinela, el cual no contempla el muestreo total de la población, sino que permite identificar qué virus se encuentran circulando a nivel regional, estatal y nacional.

Detalló que en la región norte operan dos unidades Centinela: el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" y el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde en semanas recientes se ha detectado principalmente influenza tipo A.

"Entre las dos unidades hemos presentado influenza A, que es la principal; tenemos seis casos hasta el momento", precisó el funcionario estatal.

Importancia de la información para el sector salud

No obstante, Belloc Sandoval aclaró que estas cifras no deben interpretarse como un conteo total de enfermos, ya que el objetivo del sistema no es cuantificar casos, sino identificar la circulación de los virus respiratorios.

Subrayó que esta información resulta clave para la toma de decisiones en el sector salud, como la planeación en el abasto de medicamentos y la preparación de las unidades médicas ante posibles incrementos en la demanda de atención.