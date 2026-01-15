Reparten más de 11 mil libros de inglés en primarias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un total de 11 mil 150 libros de texto del Programa Nacional de Inglés (PRONI) comenzaron a distribuirse entre alumnos de 35 escuelas públicas de educación primaria en Piedras Negras y dos planteles del municipio de Nava.

El material didáctico está destinado a 17 escuelas de sostenimiento estatal y 20 federales, como parte del programa de enseñanza del idioma inglés impulsado por la Secretaría de Educación dentro del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

La Secretaría de Educación impulsa el aprendizaje del inglés en 35 escuelas.

Alejandra Gutiérrez Sánchez, jefa de departamento en Servicios Educativos, explicó que a finales de 2025 se entregaron paquetes con material interactivo y que, en esta etapa, corresponde la distribución de los libros de texto para fortalecer el aprendizaje del idioma entre los estudiantes.

"Las escuelas que están dentro del programa PRONI pertenecen tanto al sostenimiento federal como al estatal", puntualizó la funcionaria.

La distribución de libros de texto se realiza a través de jefaturas de sector.

Detalló que se recibieron dos mil libros para primero y la misma cantidad para tercer grado; dos mil 50 para segundo; mil 800 para cuarto y quinto grado, respectivamente, y mil 500 ejemplares para sexto grado, los cuales ya se encuentran en proceso de entrega.

Indicó que la distribución se realiza a través de las jefaturas de sector, para que posteriormente los supervisores hagan llegar el material a cada escuela de manera inmediata.