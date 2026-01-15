Mantienen centros de salud atención regular en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Todos los centros de salud de la región operan en su horario habitual y cuentan con personal suficiente para brindar atención y consulta externa, informó Jesús Manuel Chavarría Guerrero, director de Atención Médica de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en esta ciudad.

El funcionario estatal señaló que, en caso de requerirse, los pacientes son canalizados a servicios de psicología, odontología, acciones de enfermería y detecciones oportunas; además, se mantiene un surtimiento del 85 por ciento en medicamentos e insumos.

Chavarría Guerrero hizo un llamado a la población para acudir puntualmente a sus citas, en especial a las de Telemedicina con especialistas, programa que calificó como una de las principales estrategias del sector salud en la entidad.

"Es un servicio muy fuerte que está encabezando el gobernador Manolo Jiménez, junto con el secretario y los subsecretarios de Salud", destacó.

Atención médica en la región

Detalló que diariamente se atienden entre cuatro y cinco pacientes por especialidad, dependiendo del centro de salud, y precisó que las áreas con mayor demanda son medicina interna, psiquiatría, psicología y algunas consultas de ginecología.