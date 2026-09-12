Caen citas para pasaporte en Consulado de México en Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las citas para tramitar el pasaporte mexicano en el Consulado de México en Eagle Pass han registrado una disminución considerable durante las últimas semanas, al grado de que este servicio dejó de ser el principal motivo de atención en la sede diplomática.

¿Qué servicios son los más solicitados?

La cónsul Vivian Juárez Mondragón señaló que actualmente el trámite relacionado con la transferencia de familias de Estados Unidos hacia México ocupa el primer lugar entre los servicios solicitados.

La funcionaria dijo desconocer con precisión las causas de la reducción en las citas para pasaporte y evitó atribuirla directamente a las medidas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Consideró que el descenso podría estar relacionado con el regreso a clases o con la proximidad de las celebraciones por las fiestas patrias, por lo que algunas familias podrían estar esperando a que transcurran estas fechas para realizar sus trámites.

Impacto en la afluencia de solicitantes

La disminución en la afluencia también fue evidente este miércoles, cuando se observó una asistencia reducida en las instalaciones del Consulado, comportamiento que, de acuerdo con la cónsul, se ha mantenido durante las últimas semanas.

El descenso resulta relevante debido a que el Consulado de México en Eagle Pass se ha consolidado como un punto de referencia para la expedición de pasaportes mexicanos, al recibir incluso a solicitantes procedentes de ciudades de Texas y estados vecinos.

La rapidez con la que se realiza el trámite y la disponibilidad de citas han llevado a familias de otras regiones a trasladarse hasta esta frontera para obtener el documento.

¿Qué medidas se están tomando?

La cónsul indicó que, pese a la reducción actual, el Consulado mantiene la atención de los distintos servicios que ofrece a la comunidad mexicana en la región.