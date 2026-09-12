Se contradice Jacobo por permanencia del comisario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, ofreció versiones contradictorias al ser cuestionado sobre los movimientos de personal de seguridad y la permanencia del comisario Cruz Eliud Mercado, cuya destitución fue solicitada semanas atrás por regidores ante el Cabildo.

Inicialmente, al ser interrogado sobre un movimiento de personal de seguridad en Nava, Rodríguez aseguró desconocer el caso. Sin embargo, al ser cuestionado sobre una eventual rotación del comisario de Piedras Negras, afirmó que no podía ser removido.

Durante la misma respuesta, el alcalde modificó su explicación y sostuvo que sí podía ser movido, debido a que forma parte de la Policía Estatal. Posteriormente, agregó que Mercado también pertenece a la Policía Municipal, al explicar el esquema bajo el cual opera actualmente la corporación en Piedras Negras.

"Yo puse [al comisario]", afirmó Rodríguez, quien posteriormente sostuvo que Cruz Eliud Mercado permanecerá al frente de la seguridad municipal mientras él continúe como alcalde.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez sobre Cruz Eliud Mercado?

El edil también señaló que "Piedras Negras es el único municipio en todo el Estado que no firmó el mando único" y aseguró que esa decisión se tomó precisamente para "no estar atados de manos".

La permanencia de Mercado ocurre luego de que regidores solicitaran semanas atrás su destitución, al cuestionar su desempeño al frente de la corporación.