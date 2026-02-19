Emiten ficha de búsqueda por menor desaparecido en Piedras Negras

Piedras Negras, COAH. — La Fiscalía General del Estado emitió un reporte de búsqueda para localizar a Hugo Emmanuel Chaires Rivera, de 14 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 16 de febrero de 2026 en su domicilio ubicado en la colonia Año 2000, en este municipio.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el menor es de nacionalidad mexicana, de género masculino, con cabello lacio color negro, complexión delgada y estatura aproximada de 1.70 metros; no presenta señas particulares.

Al momento de su desaparición vestía playera color blanco y tenis color negro.

Acciones de la autoridad

El reporte oficial fue emitido el 17 de febrero de 2026, luego de que familiares perdieran contacto con él y se desconociera su paradero.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicita el apoyo de la ciudadanía para brindar cualquier información que ayude a dar con su localización. En caso de contar con datos, comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono (844) 438 07 00.