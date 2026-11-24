PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El pago de aguinaldos y el incremento en la actividad comercial por la temporada decembrina comienzan a reflejarse en las ventas de algunos establecimientos, que prevén reforzar sus plantillas con trabajadores eventuales.

Preparativos para la Feria del Empleo 2026

Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó que el organismo prepara la última Feria del Empleo de 2026, con el propósito de vincular a las empresas que requieren personal temporal con personas en busca de trabajo.

Explicó que la cámara establecerá contacto con negocios y establecimientos que, con base en la experiencia de años anteriores, suelen incrementar su demanda de mano de obra durante estas fechas, a fin de identificar las vacantes disponibles.

Oportunidades Laborales en la Temporada Decembrina

El dirigente comercial señaló que el objetivo es concentrar las oportunidades laborales y facilitar el acercamiento entre empleadores y solicitantes, ante el aumento de la actividad económica propio del cierre de año.

Agregó que se busca que los comercios aprovechen la derrama económica de la temporada para fortalecer sus operaciones y cerrar 2026 en mejores condiciones, además de prepararse para los retos que traerá el próximo año.