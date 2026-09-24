Primaria Andrés Cárdenas Amaro estrenará transformador y prevén regreso a clases

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Escuela Primaria Andrés Cárdenas Amaro, ubicada en el sector Cumbres, contará con un nuevo transformador eléctrico de mayor capacidad, por lo que se prevé que los alumnos regresen a las aulas el próximo 5 de octubre, informó Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte.

La funcionaria explicó que, tras revisar las condiciones del sistema eléctrico del plantel, el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED) determinó sustituir el equipo dañado por uno de mayor capacidad y durabilidad.

Acciones de la autoridad

La medida se tomó luego de las gestiones realizadas por la comunidad escolar ante el Gobierno estatal para resolver la falla eléctrica que afectó al plantel días antes del inicio del ciclo escolar.

Villarreal Pérez señaló que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Educación, a través del ICIFED, agilizará las acciones necesarias para instalar el nuevo equipo y permitir el regreso de los estudiantes a sus actividades escolares.

Detalles confirmados

Durante una reunión con padres de familia, directivos, docentes y representantes de las autoridades educativas, también se informó que la primaria será beneficiada con la construcción de una techumbre, como parte del Programa de Infraestructura Educativa.

De acuerdo con lo previsto, los trabajos comenzarían durante este año y concluirían en los primeros meses de 2027, con el propósito de proporcionar a estudiantes, maestros y personal del plantel un espacio adecuado para realizar actividades al aire libre.

Padres de familia y personal educativo expresaron su agradecimiento por la atención a la problemática eléctrica y por las gestiones encaminadas a que la comunidad escolar pueda retomar sus actividades de manera habitual.

En la reunión también estuvieron Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos en la Región Norte; Franco González Treviño, coordinador de Mejora Coahuila en la Zona Norte, así como inspectores de zona escolar.