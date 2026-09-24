Mujer recupera su libertad tras presunta agresión con cuchillo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Nora Verónica "N", de 45 años, recuperó su libertad luego de que su pareja sentimental, a quien presuntamente lesionó con un cuchillo en la colonia 24 de Agosto, decidió desistirse de la denuncia.

La mujer fue acusada de agresión

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que las lesiones que sufrió el hombre fueron valoradas como leves, situación que también fue considerada dentro de las actuaciones del caso.

El funcionario explicó que, tras la valoración médica, el afectado manifestó su intención de no continuar con la denuncia presentada contra su pareja, por lo que la mujer pudo enfrentar el proceso en libertad.

Investigación sigue abierta

Aunque Nora Verónica "N" quedó en libertad, el caso no fue cerrado. La carpeta de investigación permanece abierta y la mujer quedó bajo las reservas de ley, precisó Gómez Rodríguez.

El desistimiento del afectado permitió que la mujer recuperara su libertad, pero no implica el cierre de la investigación iniciada por la presunta agresión.