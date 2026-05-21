Pleitos políticos espantan inversiones en Piedras Negras: Memo Ruiz

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El candidato del PRI a la diputación local, Memo Ruiz, afirmó que los constantes conflictos políticos y enfrentamientos entre autoridades afectan la imagen de Piedras Negras y generan incertidumbre para la llegada de nuevas inversiones.

El priista señaló que la ciudadanía se encuentra cansada de la "grilla" y de los pleitos entre funcionarios, cuando lo que se requiere es trabajo y resultados concretos para la población.

"Las empresas buscan lugares sólidos y con certeza para invertir. Cuando las autoridades están enfrentadas entre sí, eso proyecta una mala imagen tanto del municipio como del estado", expresó.

Conflictos políticos afectan la imagen de Piedras Negras

Ruiz sostuvo que la inestabilidad en los gobiernos municipales y en la toma de decisiones termina por afectar directamente el desarrollo económico, debido a que las compañías buscan condiciones de orden y confianza antes de instalarse en una región.

Añadió que los servidores públicos y representantes populares deben actuar con responsabilidad y "predicar con el ejemplo", privilegiando el trabajo coordinado y la estabilidad institucional.

"La gente espera funcionarios que trabajen con orden, respeto y planes bien estructurados, no que estén buscando pretextos o manteniendo confrontaciones políticas", declaró.

Prioridades para atraer inversiones

El candidato insistió en que la prioridad debe centrarse en resolver los problemas de la ciudadanía y generar condiciones favorables para atraer inversión y empleo a la región.