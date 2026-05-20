Descartan desabasto de gasolina en el norte de Coahuila; falla técnica afectó distribución

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gerente del grupo de gasolineras Gasco, Carlos González, aseguró que en la región norte de Coahuila no existe un desabasto generalizado de combustible, pese a los problemas de distribución que se han presentado en algunas estaciones de servicio durante los últimos días.

El empresario explicó que la situación deriva de una falla técnica registrada en la estación abastecedora ubicada en Sabinas, Coahuila, la cual suministra combustible a diversas gasolineras del norte del estado.

"En primer lugar, que la población no se alarme. No existe un desabasto como tal. Sí se están teniendo algunos problemas menores en cuanto a la distribución de combustible", señaló.

Indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa encargada del suministro, el problema técnico ya fue solucionado y se espera que durante esta semana la operación regrese gradualmente a la normalidad.

¿Qué estaciones están afectadas?

González precisó que las estaciones más afectadas son aquellas que operan bajo la marca Pemex, mientras que otras compañías continúan trabajando sin contratiempos.

"Principalmente se ve en las estaciones de servicio Pemex; las otras estaciones cuentan con normativas y están trabajando de manera normal", comentó.

Llamado a la ciudadanía

El gerente de Gasco reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar compras de pánico o especulaciones sobre un supuesto desabasto de gasolina en la región.

"No debemos alarmarnos, hay que ser responsables con lo que declaramos. Ahorita el tema es no generar alarma entre la población", puntualizó.