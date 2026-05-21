Operativo en Allende deja aseguramiento de droga y un detenido

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un operativo realizado por corporaciones de seguridad en el municipio de Allende dejó como resultado el aseguramiento de droga, equipo utilizado para su distribución y la detención de una persona presuntamente vinculada con actividades de narcomenudeo.

La acción fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Policía Civil Coahuila y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ejecutaron un cateo en una vivienda ubicada sobre la calle Zaragoza, en la zona centro de la ciudad.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con autoridades ministeriales, la intervención derivó de investigaciones iniciadas tras denuncias ciudadanas que señalaban el inmueble como un posible punto de venta de narcóticos.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, los agentes ingresaron al domicilio y localizaron una bolsa con presunta metanfetamina, conocida como cristal, además de básculas grameras y cámaras de videovigilancia utilizadas presuntamente para monitorear el área.

Detalles confirmados

Las cámaras aseguradas serán analizadas por las autoridades con el fin de obtener información que contribuya a las investigaciones relacionadas con la operación del lugar y posibles personas involucradas.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia coordinada entre corporaciones de seguridad y las mesas de trabajo enfocadas en combatir la distribución de droga y retirar estas sustancias de las calles.