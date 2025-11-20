Menor de 14 años es abusada sexualmente, señala a su padrastro como presuto responsable

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado inició acciones legales luego de que una joven de 14 años ingresara al Hospital General de Zona 11 del IMSS en Piedras Negras y solicitara la intervención de las autoridades, señalando a su padrastro, Everardo "N", como presunto responsable de abuso sexual.

La Agencia de Investigación Criminal fue notificada por el personal médico y tomó la declaración inicial de la menor, quien describió los hechos y pidió apoyo inmediato.





¿Qué ocurrió?

El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que se determinó llevar al señalado a un proceso judicial. En este sentido, explicó que será en los próximos días cuando se emita la citación para que comparezca ante un juez.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades informaron que la adolescente recibe atención psicológica especializada y que se han establecido medidas de protección para garantizar su seguridad durante la investigación.